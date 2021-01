Čo sa v Prievoze za dva roky podarilo a na čo sa môžeme tešiť

Prievoz je časť Ružinova, kde sa dobre žije. Dlhé roky však obyvatelia Prievozu mali pocit, že Prievoz je na okraji záujmu komunálu. Osobne mám pocit, že sa za dva posledné roky podarilo dosiahnuť celkom pekné zmeny v Prievoze.

Aby to neostalo len pri pocite, spísala som všetky pozitívne zmeny za roky 2019 a 2020 v našom susedstve. Dočítate sa nielen to, čo sa podarilo dotiahnuť do konca, ale aj to, čo by sa malo v roku 2021 dokončiť.

ZREKONŠTRUOVANÉ CESTY A CHODNÍKY

Prievoz trpí investičným dlhom voči opravám chodníkov a ciest. V Prievoze sa v rokoch 2019 a 2020 podarilo zrekonštruovať tieto chodníky a cesty.

Oprava chodníka na Hraničnej ulici

Stachanovská

Krásna ulica nebola krásna, dlhé roky na nej strašila stará trafika a bola plná výtlkov. Tento úsek sa podarilo zrekonštrovať. Snáď sa raz dočká rekonštrukcie aj zvyšná časť cesty a chodníka.

Krásna ulica

Sú ulice, ktoré sú legendárne pre svoj pump track. Tento úsek odbočky z Mierovej ulice na Gagarinovu, resp. Popradskú bol určite legendárny pre svoje klenutia a hrboly.

Mierová ulica

ČO BUDE ĎALŠIE?

Magistrát vyhradil v roku 2021 financie na obnovu Kaštieľskej ulice, kde sa ráta s opravou chodníkov, odvodňovania pri detskom ihrisku, ako aj parkoviska pred cintorínom. Budem sa pripomínať s nevyhnutnosťou v rámci rekonštrukcie spraviť prechod prechodcov, ktorý tu absentuje.

Magistrát taktiež v rozpočte na rok 2021 vyhradil financie na vybudovanie cyklochodníka na Mlynských nivách, v úseku Hraničná x Bajkalská. Projekt je hotový, pripravuje sa dokumentácia pre územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie. Pevne verím, že to Stavebný úrad vybaví rýchlo a cyklotrasa bude tento rok.

V mestsko - častnom zásobníku pre opravy komunikácií sa nachádzajú tieto úseky: Hríbová s chodníkom, Martinská s chodníkmi v úseku od Stachanovskej po Kľukatú, Sladová v úseku od Konopnej po križovatku Sladová s parkovaním, vjazdami a odvodnením, Kladnianska s chodníkom a ulice Mlynské luhy. Projektová dokumentácie pre tieto úseky je hotová, pre Kladniansku a Mlynské luhy sa realizuje.

V rozpočte je aj príprava projektovej dokumentácie pre tieto úseky: Komárňanská, Hrachová s novým chodníkom, Nové záhrady s novým chodníkom.

BEZPEČNOSŤ

Po mnohých rokoch volaní po upokojení dopravy, sa v zóne Prievoz – západ zrealizoval projekt upokojenia dopravy. Projekt bol zrealizovaný len na uliciach v správe mestskej časti. Úpravy, ktoré sa zrealizovali zahŕňali podfarbenie prechodov pre chodcov, vodorovné označenie vstupu do zóny 30, osadenie meračov rýchlosti a vankúšových spomaľovačov. V roku 2021 budú zrealizované aj stavebné úpravy, t.j. vyvýšené križovatky a prechody, na križovatkách Kladnianska x Stachanovská a Kladnianska x Kľukatá a taktiež zavedený obojsmerný pohyb cyklistov na niektorých jednosmerkách.

V roku 2021 po zrealizovaní projektu utlmenia dopravy na Trnávke, by mal byť podobný projekt utlmenia dopravy riešený aj pre Prievoz – východ.

Na Mierovej ulici pri večierke osadil Magistrát stĺpiky pre prehľadnejší prístup MHD, urgujem osadenie zábrany aj na chodník, kde žiaľ parkujú autá po celej šírke chodníka.

Na ZŠ Mierová pribudol bezbariérový vstup. Tento rok sa má zrealizovať parkovacia nika na Mierovej ulici pre bezpečnejšie nakladanie a vykladanie detí pred ZŠ Mierová.

Na ulici Mlynské nivy, úsek Hraničná x Bajkalská boli vytvorené nové prechody prechodcov, pribudla MHD zastávka a obratisko pre linku MHD.

DETSKÉ IHRISKÁ, ZELEŇ A VEREJNÝ PRIESTOR

Na detskom ihrisku Hraničná, v “jame”, pribudli nové detské prvky, ako aj plachta na prekrytie pieskoviska. V roku 2021 sa má osadiť nad pieskovisko tienidlo. Taktiež mestská časť rokuje s YIT o doplnení prvkov na nevyužitú plochu plochy.

Na Radničnom námestí za Evanjelickým kostolom bol dlhé roky zanedbaný verejný priestor, mini parčík. Magistrát sa mu v rámci projektu revitalizácie zelene rozhodol vdýchnuť život. V rámci prác boli vysadené kry, záhony trvaliek, okrasných tráv, cibuľovín a existujúce lipy boli doplnené okrasnou jabloňou. Zároveň bola vybudovaná štrková plocha rešpektujúca súčasný peší ťah a v parčíku boli osadené dve jednomiestne lavičky v tieni líp. Prievoz tak dostal príjemný priestor pre oddych a komunitné aktivity.

Magistrát, ako aj mestská časť intenzívne realizujú výsadbu stromov. Pribudli tak pri detskom ihrisku Sinokvetná za bytovými domami na Hraničnej ulici, v parku na Kľukatej, na Parkovej, na Kladnianskej ulici, Starých záhradách a mnohých iných.

Kotoľňa na Starých záhradách má roky iritovala. Pomocou grafiti umelca, ktorý zrealizoval maľbu bez nároku na honorár a spoločnosti Engie, ktorá material zaplatila, sa podarilo vytvoriť takúto peknú maľbu.

Do verejného priestoru, konkrétne na Mierovej ulici oproti Perle Ružinova sme pridali troška oživenia, pozitívnej emócie a ukážku toho, že netreba vždy na niekoho čakať, ale niekedy stačí zobrať veci do vlastných rúk. Pomocou grafiti umelca, ktorý premaľoval objekt na vlastné náklady, sa ľudia v zápche na Mierovej budú aspoň pozerať na niečo krajšie.

Od februára má byť pre rodinné domy zavedený vrecový zber, zberné hniezda tak zaniknú, ostane iba kontajner na sklo. Konečne sa tak zbavíme preplnených košov na separovanie.

REKONŠTRUKCIE

V SD Prievoz sa vďaka zamestnancom Cultus-u podarilo zrekonštruovať toalety na prízemí. Samotný spoločenský dom by sa mal dočkať rekonštrukcie, tento rok sa má zhotoviť projektová dokumentácia k rekonštrukcii.

V roku 2020 došlo k odkúpeniu Obecnej radnice na Mierovej ulici do majetku mestskej časti Ružinov. Tento rok sa má riešiť, ako ďalej s rekonštrukciou, ktorá bude pomerne nákladná – v miliónoch EUR. Vizualizácie možného využitia sú, no prvým krokom musí byť vyhlásenie objektu za národnú kultúrnu pamiatku, následne spravenie pamiatkového výskumu, projektu atď. Čaká nás dlhá cesta, no verím, že sa dočkáme.

V roku 2021 by sa mala spraviť projektová dokumentácia a vybaviť jednotlivé povolenia pre nájomné bývanie na Parkovej ulici. Samotná výstavba by sa mala realizovať v roku 2022.

Víťazný návrh (Superatelier)

Veľká vďaka za vyššie spomenuté veci patrí zamestnancom MČ Ružinov, Magistrátu, primátorovi, starostovi, poslancom, o.z. Náš Prievoz a ďalším. Všetko je to kolektívna práca.